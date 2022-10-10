УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов — Finance.ua
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УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов

Казна и Политика
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УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов
УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов
Укрзализныця намерена полностью изменить систему тарифообразования на перевозку грузов.
Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, сообщает пресс-служба УЗ.
Планируется отменить сборник тарифов на перевозку грузов. Так, вместо 29 схем базовых ставок останется только одна. Она будет учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию.
Вместо 15 коэффициентов останется один. А вместо 38 сборов, установленных сборником тарифов, останется шесть. Отдельную плату предлагается оставить только за специальные перевозки и услуги по охране.
«Десять лет вопрос справедливости системы тарифообразования был болезненной темой в отношениях между перевозчиками и отправителями груза. Мы хотим максимально упростить существующую систему и сделать ее справедливой для всех участников рынка», — отметил Камышин.
Кроме того, Укрзализныця также предлагает выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.
Как отметили в УЗ, действующая система тарифообразования работает с 1997 года, а последние коррективы в нее вносили в 2008 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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