УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов — Finance.ua

УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

УЗ изменит систему тарифов на перевозку грузов

Укрзализныця намерена полностью изменить систему тарифообразования на перевозку грузов.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин, сообщает пресс-служба УЗ.

Планируется отменить сборник тарифов на перевозку грузов. Так, вместо 29 схем базовых ставок останется только одна. Она будет учитывать только расстояние перевозки, массу груза, особенности перевозки и маршрутизацию.

Вместо 15 коэффициентов останется один. А вместо 38 сборов, установленных сборником тарифов, останется шесть. Отдельную плату предлагается оставить только за специальные перевозки и услуги по охране.

«Десять лет вопрос справедливости системы тарифообразования был болезненной темой в отношениях между перевозчиками и отправителями груза. Мы хотим максимально упростить существующую систему и сделать ее справедливой для всех участников рынка», — отметил Камышин.

Кроме того, Укрзализныця также предлагает выровнять классы грузовых перевозок и установить единый тариф на перевозку пустых вагонов.

Как отметили в УЗ, действующая система тарифообразования работает с 1997 года, а последние коррективы в нее вносили в 2008 году.

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