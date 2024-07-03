УЗ инвестирует сотни миллионов евро в газовую генерацию — Finance.ua
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УЗ инвестирует сотни миллионов евро в газовую генерацию

Энергетика
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«Укрзализныця» инвестирует €215 млн в газовые электростанции общей мощностью 250 МВт.
Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.
«Укрзализныця» планирует построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт. Примерная стоимость проекта — €215 млн (это без затрат на строительство", — пишет издание.
Первые 10 МВт планируют ввести в эксплуатацию до начала зимнего периода.

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Напомним, «Укрзализныця» создает ООО «УЗ Энерго», поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
По материалам:
Економічна Правда
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