УЗ инвестирует сотни миллионов евро в газовую генерацию — Finance.ua

УЗ инвестирует сотни миллионов евро в газовую генерацию
«Укрзализныця» инвестирует €215 млн в газовые электростанции общей мощностью 250 МВт.
Об этом говорится в статье Forbes Ukraine.
«Укрзализныця» планирует построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт. Примерная стоимость проекта — €215 млн (это без затрат на строительство", — пишет издание.
Первые 10 МВт планируют ввести в эксплуатацию до начала зимнего периода.
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Напомним, «Укрзализныця» создает ООО «УЗ Энерго», поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.
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