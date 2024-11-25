УЗ демонстрирует высокую прибыль, повышение тарифов точно не ко времени, — эксперт — Finance.ua
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УЗ демонстрирует высокую прибыль, повышение тарифов точно не ко времени, — эксперт

Фондовый рынок
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Государственный монополист «Укрзализныця» в течение девяти месяцев этого года демонстрирует хорошие финансовые результаты, поэтому сейчас у компании нет причин для повышения тарифов на грузовые перевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.
«Если мы посмотрим недавно обнародованную финансовую отчетность, то по трем кварталам компания продемонстрировала большую чистую прибыль. Кроме того, компания демонстрирует рост грузопотока, и это фиксируется в том числе в течение последнего периода», — говорит Вовк.
Учитывая, что сейчас большинство украинских предприятий переживают кризис из-за военных действий и ситуации на мировых рынках, УЗ следует удержать тарифы на текущем уровне, чтобы дать возможность развиваться украинской экономике, убежден эксперт.
«Я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы поднимать вопрос о повышении тарифов. Тем более в ситуации, когда главные отрасли, являющиеся клиентами Укрзализныци, сегодня в очень сложном положении — как из-за рисков военного периода, так и очень неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Поэтому я думаю, что этот вопрос сейчас точно не ко времени», — говорит Вовк.
Напомним, на днях появилась информация, что «Укрзализныця» предлагает повысить тарифы на грузовые перевозки на 26%. Таким образом, только во время войны повышение тарифов достигнет 100%.
Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн — это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.
По материалам:
РБК-Україна
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