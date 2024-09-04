Уязвимые категории украинцев получат по 10,8 тыс. грн: условия — Finance.ua
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Уязвимые категории украинцев получат по 10,8 тыс. грн: условия

Личные финансы
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Уязвимые категории украинцев получат по 10,8 тыс. грн: условия
Уязвимые категории украинцев получат по 10,8 тыс. грн: условия
Украинцы, пострадавшие от агрессии россии, могут получить материальную помощь в рамках программы от УВКБ ООН в сентябре 2024 года.
Об этом сообщает «Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Одесса».
Кто может получить помощь:
— Люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий.
— Люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий.
— Внутриперемещенные лица (переместившиеся в течение последних шести месяцев в пределах Украины).

Условия

Люди, отвечающие одному из критериев уязвимости:
  • семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • семья, которую возглавляет один одинокий / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно: имеют инвалидность, хронические болезни.

Кто не сможет получить

Не могут зарегистрироваться семьи, которые уже получали денежную помощь от международных организаций, или если месячный доход на каждого члена семьи составляет более 5400 грн.

Размер помощи

Общий размер помощи на одного члена семьи равен 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на человека на три месяца).
Граждане должны подать вместе с заявкой на ​​помощь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:
  • документ, где удостоверяется личность;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (если есть);
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности/хронического заболевания.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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