Увольнение временных работников при выходе на работу постоянного работника из декрета — Finance.ua

Увольнение временных работников при выходе на работу постоянного работника из декрета

Сегодня 19:13 — Казна и Политика

Увольнение временных работников при выходе на работу постоянного работника из декрета. Особенностью оформления срочных трудовых договоров такого рода является то, что оформляется такой договор на период декрета основной сотрудницы, и что именно от даты выхода на работу будет зависеть продолжительность действия срочных трудовых договоров у двух других сотрудниц.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Хмельницкой области.

Пример. Одна сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, а через некоторое время временная сотрудница, работающая на ее месте, тоже ушла в декрет. В этой ситуации прием на работу уже третьей сотрудницы будет проводиться на так называемую «дважды декретную должность». Как уволить временных работников при выходе на работу постоянного работника из декрета?

И если при увольнении третьей сотрудницы сложностей быть не должно, то вот уволить вторую сотрудницу будет не так-то просто.

Особенностью расторжения срочного договора является его прекращение в последний день действия, а в случае задержки увольнения хотя бы на один день договор считается продленным на неопределенный срок.

Учитывая тот факт, что временная сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком в день выхода на работу после декрета основной сотрудницы, уволить ее по статье п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины «окончание срока трудового договора» работодатель не может.

Следовательно, договор такой сотрудницы станет бессрочным. Увольнение временной сотрудницы по возвращению из декретного отпуска возможно только по статье сокращения численности или штата (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины). А это уже особая процедура, требующая дополнительных временных расходов на подготовку документов и средств на выплату выходного пособия.

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