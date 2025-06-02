Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть — Finance.ua

Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть Сегодня 08:29 — Личные финансы

Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть

Выход на новую работу очень часто предусматривает испытательный срок — это своеобразный «тест-драйв» (и для нового сотрудника, и для компании). В это время кандидат может показать себя в работе, адаптироваться и убедить работодателя продолжить сотрудничество, а также оценить, действительно ли ему комфортно работать в условиях, которые предлагает компания. Если же ожидания не совпали с реальностью, увольнение становится наилучшим вариантом.

Специалисты robota.ua собрали «красные флажки», на которые нужно обращать внимание во время испытательного срока, и рассказали, как увольнение в этот период может повлиять на дальнейший поиск работы.

«Красные флажки», которые нужно учитывать во время испытательного срока

📍 Реальность не соответствует условиям, озвученным во время собеседования

Если объем задач, условия труда или система мотивации существенно отличаются от того, что обсуждалось на собеседовании, это первый «красный флажок». Скорее всего, в будущем вас будут ждать дополнительные обязанности, изменение стратегических планов и проблемы с финансовым вознаграждением. Поэтому напомните работодателю, что вы на собеседовании договаривались о другом, а если после этого ничего не изменится — смело увольняйтесь.

📍 Токсичная атмосфера

Это тот критерий, о котором вы не узнаете во время собеседования, но может негативно повлиять на ваше ментальное здоровье. Постоянное психологическое напряжение, неуважение, обесценивание руководства или коллег — это не норма, а сигнал к действиям.

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📍 Отсутствие возможностей для адаптации

Если работодатель требует быстрых результатов работы — это «красный флажок». Ведь ожидание полной производительности с первого рабочего дня без обучения или поддержки свидетельствует о неготовности инвестировать в ваше развитие.

📍 Вы чувствуете себя несчастными на этой работе

Ориентируйтесь также и на собственные ощущения. Видимых причин может и не быть, но если чувствуете, что это не ваша работа, лучше уволиться. Если каждый день вы заставляете себя идти на работу с ощущением внутреннего сопротивления — это весомый аргумент подумать об изменении курса.

Однако специалисты предостерегают — начинать всегда тяжело: много информации, незнакомые люди, неналаженные процессы. Это может пугать. Но стресс в начале адаптации — это нормально. Дайте себе немного больше времени и тогда сможете оценить объективно коллектив и загруженность.

Как объяснить увольнение во время испытательного срока

Испытательный срок — сложная штука, и не всегда все идет по плану. Многие люди сталкиваются с этой ситуацией, но не знают, как правильно объяснить ее работодателю при последующем трудоустройстве.

Будьте честны, но конструктивны. Не критикуйте предыдущих работодателей, но скажите, что культура компании или обязанности не соответствовали ожиданиям и озвученным условиям работы на собеседовании.

Сделайте акцент на выводах. Например: «Этот опыт помог мне более четко понять, в какой роли и команде я раскрываю потенциал».

Подчеркните свое дальнейшее развитие. Например: «После этого я прошел дополнительную учебу/работал над навыками, которые помогут лучше вписаться в новую роль».

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