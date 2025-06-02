Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть — Finance.ua

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Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть

Личные финансы
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Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть
Увольнение во время испытательного срока: что нужно учесть
Выход на новую работу очень часто предусматривает испытательный срок — это своеобразный «тест-драйв» (и для нового сотрудника, и для компании). В это время кандидат может показать себя в работе, адаптироваться и убедить работодателя продолжить сотрудничество, а также оценить, действительно ли ему комфортно работать в условиях, которые предлагает компания. Если же ожидания не совпали с реальностью, увольнение становится наилучшим вариантом.
Специалисты robota.ua собрали «красные флажки», на которые нужно обращать внимание во время испытательного срока, и рассказали, как увольнение в этот период может повлиять на дальнейший поиск работы.

«Красные флажки», которые нужно учитывать во время испытательного срока

📍 Реальность не соответствует условиям, озвученным во время собеседования
Если объем задач, условия труда или система мотивации существенно отличаются от того, что обсуждалось на собеседовании, это первый «красный флажок». Скорее всего, в будущем вас будут ждать дополнительные обязанности, изменение стратегических планов и проблемы с финансовым вознаграждением. Поэтому напомните работодателю, что вы на собеседовании договаривались о другом, а если после этого ничего не изменится — смело увольняйтесь.
📍 Токсичная атмосфера
Это тот критерий, о котором вы не узнаете во время собеседования, но может негативно повлиять на ваше ментальное здоровье. Постоянное психологическое напряжение, неуважение, обесценивание руководства или коллег — это не норма, а сигнал к действиям.
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📍 Отсутствие возможностей для адаптации
Если работодатель требует быстрых результатов работы — это «красный флажок». Ведь ожидание полной производительности с первого рабочего дня без обучения или поддержки свидетельствует о неготовности инвестировать в ваше развитие.
📍 Вы чувствуете себя несчастными на этой работе
Ориентируйтесь также и на собственные ощущения. Видимых причин может и не быть, но если чувствуете, что это не ваша работа, лучше уволиться. Если каждый день вы заставляете себя идти на работу с ощущением внутреннего сопротивления — это весомый аргумент подумать об изменении курса.
Однако специалисты предостерегают — начинать всегда тяжело: много информации, незнакомые люди, неналаженные процессы. Это может пугать. Но стресс в начале адаптации — это нормально. Дайте себе немного больше времени и тогда сможете оценить объективно коллектив и загруженность.

Как объяснить увольнение во время испытательного срока

Испытательный срок — сложная штука, и не всегда все идет по плану. Многие люди сталкиваются с этой ситуацией, но не знают, как правильно объяснить ее работодателю при последующем трудоустройстве.
  • Будьте честны, но конструктивны. Не критикуйте предыдущих работодателей, но скажите, что культура компании или обязанности не соответствовали ожиданиям и озвученным условиям работы на собеседовании.
  • Сделайте акцент на выводах. Например: «Этот опыт помог мне более четко понять, в какой роли и команде я раскрываю потенциал».
  • Подчеркните свое дальнейшее развитие. Например: «После этого я прошел дополнительную учебу/работал над навыками, которые помогут лучше вписаться в новую роль».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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