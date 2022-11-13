Увольнение работников при закрытии компании — Finance.ua

Увольнение работников при закрытии компании Сегодня 17:10 — Личные финансы

Многим работникам сейчас сообщают об увольнении в связи с «закрытием компании». После чего в большинстве случаев работодатели просят работника написать заявление об увольнении по согласию сторон. Об этом пишет Кадровик по материалам Harbar Legal.

Почему так происходит

Все потому, что в большинстве случаев реально компания закрываться не будет, она полностью или частично избавляется от штата.

Однако это не обязательно означает, что работника обманывают. Это может означать, что само по себе ООО еще нужно или может быть нужно владельцам компании, чтобы, например, закрыть определенные вопросы с клиентами, поставщиками, с госорганами или судами.

По большому счету для самого работника сугубо юридическая процедура увольнения, в связи с ликвидацией или ссылаясь на соглашение сторон, погоды не делает.

Денежные выплаты при увольнении

Вот здесь уже имеет место позиция работодателя. В частности, уровень культуры и лояльности, идет ли он на встречу работнику, или считает его дураком.

Дело в том, что увольнение по соглашению сторон может быть дешевле для работодателя, потому что юридически позволяет сэкономить на выплате работнику выходного пособия. При таком варианте работодатель должен выплатить зарплату, отпускные и если захочет, то и выходное пособие. Если компания с ценностями, они обязательно выплатят и выходное пособие и иногда и премию. О компаниях без ценностей, пожалуй, и рассказывать не нужно.

Увольнение в связи с ликвидацией

В данном случае закон обязывает работодателя выплатить работнику зарплату, отпускные и выходное пособие в размере среднемесячного заработка.

Сроки увольнения

Здесь также вариант увольнения по соглашению сторон более гибкий, так как стороны могут согласовать дату увольнения. В случае с ликвидацией работодатель должен уведомить работника об увольнении за 2 месяца, в течение которых, конечно, еще должен начислять ЗП.

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