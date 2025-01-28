Увеличит ли налоговую нагрузку введение накопительных пенсий — ответ Минсоцполитики Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Увеличит ли налоговую нагрузку введение накопительных пенсий — ответ Минсоцполитики

Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Напомним, Минсоцполитики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. Законопроекты представлены на рассмотрение органов власти для ознакомления и предоставления предложений.

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Цель реформы

Создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и украинка могли получать достойную пенсию.

В министерстве отметили, что внедрение накопительной системы, которая является частью реформы, позволяет работникам дополнительно увеличить размер их будущей пенсии в текущем рабочем возрасте.

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Как сообщили в Минсоцполитики, это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков.

Ведь взносы работодателя и гражданина не увеличиваются и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

По собственному желанию, работник может уплачивать дополнительный добровольный взнос.

Что это даст

Ожидается, что внедрение накопительной системы позволяет увеличить пенсию еще на 15−20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии.

Напомним, решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года. Об этом заявляла министр социальной политики Оксана Жолнович.

Ранее речь шла о том, что предстоящая пенсионная реформа будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Такое заявление сделала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

Отмечалось, что такая судьба отчислений из зарплаты в будущем позволит человеку получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни.

Справка Finance.ua:

Люди, у которых нет трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной помощи, предназначенную для граждан, достигших пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии. Это инструмент социальной поддержки, однако он предоставляется с рядом ограничений и условий.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, которые достигли 60 лет, но в то же время имеют стаж не менее 32 лет.

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