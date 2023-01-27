Увеличился ли спрос на наличные из-за отключения света — Шабан — Finance.ua
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Увеличился ли спрос на наличные из-за отключения света — Шабан

Валюта
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Общая сеть банков POWER BANKING — это не просто проект о взаимодействии и вкладе в укрепление финансового фронта, это прежде всего проект о партнерстве, ответственности банков и инвестициях в сохранение клиентского доверия.
Об этом говорил заместитель председателя НБУ Oleksii Shaban во время круглого стола «POWER BANKING: опыт создания сети бесперебойного доступа к банковскому обслуживанию».
Важно, чтобы граждане знали, куда им обращаться, где они смогут получить банковские услуги при длительном ограничении энергоснабжения.
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«Понимание населением, что отделения банков работают и будут работать даже в условиях отключения электроэнергии, дает свои результаты. Так, по итогам декабря мы увидели, что рост наличных денег в обращении происходил такими же темпами, как в предыдущие годы. То есть ни обстрелы, ни аварийные отключения не привели к росту спроса на наличные деньги и не повлияли на то, сколько наличных население снимало в банках», — объяснил Алексей Шабан.

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По материалам:
Finance.ua
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