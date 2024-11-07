Увеличение выплат при рождении ребенка — законопроект Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Увеличение выплат при рождении ребенка — законопроект

Сегодня помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 гривен.

Единовременно выплачивается 10 320 гривен.

Остаток суммы получают по 860 гривен в течение 36 месяцев.

Что предлагает законопроект

Привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.

Единоразовая выплата — 25 прожиточных минимумов.

Остаток помощи выплачивать в течение 3 лет равными частями.

Напомним, услугу предоставляют онлайн и офлайн.

Онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики по ссылке. Для этого вам понадобится электронная подпись.

Если у вас нет электронной подписи, обратитесь в любой аккредитованный центр сертификации ключей. Подробнее о том, что такое электронная подпись, читайте в материале Министерства цифровой трансформации.

Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите с помощью электронной подписи.

Офлайн

Офлайн услугу можно получить в органах социальной защиты или в Центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

заявление одного из родителей;

паспорт одного из родителей или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (РНУКНП);

справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

документы, свидетельствующие о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами Украины).

Опекуны, кроме указанных документов, представляют также копию решения суда об усыновлении или установлении опеки.

Если вам срочно нужны деньги, вы можете их получить на карту.

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