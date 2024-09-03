Увеличение разницы с Европой в 2 часа: зачем переходим на зимнее время в последний раз — Finance.ua
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Увеличение разницы с Европой в 2 часа: зачем переходим на зимнее время в последний раз

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Увеличение разницы с Европой в 2 часа: зачем переходим на зимнее время в последний раз
Увеличение разницы с Европой в 2 часа: зачем переходим на зимнее время в последний раз
В июне ВР проголосовала за отмену перевода часов в Украине. В октябре мы последний раз перейдем на зимнее время — и больше стрелки не будут трогать. Это будет иметь как негативные, так и позитивные последствия.
На зимнее время часы переводят каждый год в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 27 октября. Время нужно перевести в четыре часа на один час назад. Это значит, что ночью у нас появится «лишний» час сна.
Современные телефоны и другие электронные устройства переходят на зимнее время автоматически, а вот механические часы придется переводить вручную. Также отбытие и прибытие транспорта будет указано по новому времени.

Последствия перехода на зимнее время

Украина навсегда останется в часовом поясе GMT+2. Не все украинцы довольны тем, что постоянно для страны выбрано зимнее время В такой ситуации летом в восточных областях (Донецкая, Луганская, часть Запорожской и Харьковской) будет светать в 3 часа ночи, а темнеть в 9 вечера. А зимой будет слишком рано темнеть в западных областях.
Еще один минус перевода — увеличение разницы с Европой. Если оставить зимнее время, то время с соседними странами будет отличаться на 2 часа.
Также постоянное зимнее время не очень выгодно для экономики. Предприятия начинают и заканчивают работу позже, а работники часто возвращаются домой в темное время суток. Все это приводит к общему понижению производительности.
Однако отмена перевода стрелок, безусловно, полезна для организма. Ученые доказали, что перевод часов негативно влияет на здоровье, нарушает природные биоритмы и вызывает бессонницу.
По материалам:
УНІАН
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