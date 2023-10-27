Уведомление вам на телефон: как работает автоматизация в email-маркетинге и почему она важна для бизнеса — Finance.ua

Уведомление вам на телефон: как работает автоматизация в email-маркетинге и почему она важна для бизнеса Сегодня 12:30 — Финтех и Карты

Уведомление вам на телефон: как работает автоматизация в email-маркетинге и почему она важна для бизнеса

Автоматизация в email-маркетинге (customer journey map. — Ред.) — это модель, описывающая возможные пути клиента к покупке, наглядно демонстрируя движение по воронке продаж.

Те места, которые оказываются неудобными для прохождения — точки роста для бизнеса. Проработав их, вы увеличите продажи и поднимете средний чек.

Подробно, как это сделать, рассказала Head of Product Email&Retention в Netpeak Ukraine Алина Пшеничникова во время крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI , которая прошла 25 октября.

Как это работает?

Представьте, что вы продаете блендер. И вот пользователь вбивает в поисковике «купить блендер» и попадает на ваш сайт. Он ходит по сайту, выбирает товар, но в описании есть только стандартные характеристики — и ни слова о том, как изменится жизнь после покупки блендера. Клиент уходит. Его догоняет реклама блендеров с другого сайта, он нажимает на рекламный баннер, находит информацию на новом сайте, сравнивает ее с вашей и решает купить у ваших конкурентов.

Этого можно избежать, если вовремя обнаружить слабые места бизнеса и устранить их — составить customer journey map или другими словами автоматизацию.

Такая карта удержит клиента:

Посетитель сайта или клиент заходит на сайт и делает или не делает любое действие. Например, добавил товары в корзину и не купил. В сервис рассылок с сайта передаются его действия с данными пользователя, включая почту и товары, которые он оставил в корзине. Срабатывает триггерный сценарий в сервисе рассылки и посылает пользователю следующее письмо с напоминанием забрать товары. Цепочка может состоять из одного или нескольких писем с напоминанием. Если человек не открыл письмо, также можно использовать несколько каналов, например, дополнительно Viber и Push.

Самая простая customer journey map:

Что такое триггерные оповещения, и почему они эффективны для бизнеса

Каждый из нас иногда получает на свою электронную почту или телефон уведомления от компаний с благодарностью за заказ, подтверждением регистрации, изменением пароля и т. д. Они приходят нам в результате нашего действия на сайте компании. К примеру, мы оформили заказ или зарегистрировались. Это и есть триггерные оповещения.

Триггерные оповещения — это рассылки, которые автоматически поступают пользователю на email, номер телефона, токен, мобильное приложение, в результате определенного действия пользователя на сайте или события (триггера).

Практически каждый бизнес имеет воронку продаж. Триггерные оповещения помогут удерживать пользователя и продвигать его дальше по воронке. С помощью триггерных рассылок можно реагировать на действия потенциальных клиентов и предлагать соответствующие решения.

Например, триггерные письма будут полезны в следующих случаях:

Интернет-магазинам можно запускать Welcome цепочки писем рекомендации по выбору товара в категории напоминания о брошенных корзинах или реактивировать пассивных читателей и покупателей. В проектах услуг и SaaS можно подробнее рассказать о текущих предложениях и функционалах, мотивировать к использованию сервиса или заказа услуг, предотвратить отток клиентов и стимулировать повторные заказы. Для СМИ и других медиа триггерные рассылки возвращают аудиторию и снова привлекают читателей для обсуждения прочитанных материалов. Например, пользователь прочитал публикацию и оставил комментарий — можно отправить ему письмо о реакции или ответ на его комментарий от других пользователей.

Преимущества триггерных уведомлений

Как отмечает эксперт, триггерные уведомления имеют ряд преимуществ перед другими способами информирования в целом и ручными массовыми рассылками. В частности:

Триггерные уведомления отправляются в самый лучший момент — когда пользователь только зарегистрировался на сайте или оформил заказ. Вообще информирование, призыв к действию или просто приветствие будут иметь максимальный эффект, когда они производятся вовремя. Это можно сделать с помощью триггерных «особенных писем». Они персонализированы и адресованы конкретному человеку, в зависимости от действий, которые он совершил (или почти совершил, или хотел совершить, но почему-то не сделал этого). Когда мы ведем коммуникацию лично с конкретным человеком, мы выбираем большую вовлеченность и, как следствие, конверсию в целевое действие. Триггерный сценарий настраивается маркетологом один раз и работает, как говорится, всю жизнь. В соотношении затраты на реализацию и опыт такое письмо всегда окупается в перспективе. К триггерным письмам пользователи всегда относятся лучше, чем к массовым, поскольку они понимают, почему получили это письмо, и они благодарны за него, поскольку это экономит их время. Например, не нужно звонить в компанию, чтобы узнать, есть ли товар в наличии, был ли он отправлен и т. д. Это дает им прозрачное информирование о том, что сейчас происходит. Триггерные письма позволяют удерживать текущих клиентов и стимулировать их к возврату к покупкам.

Особенности реализации триггерных уведомлений

Для внедрения ТП важно наличие программиста для реализации передачи событий с сайта в сервис рассылок доступ к коду сайта. На многих конструкторах сайтов или страницах продавцов на маркетплейсах доступ к коду ограничен, а значит, ограничены и возможности триггерных писем.

Также важен трафик на сайте: чем больше трафика на сайте, тем больше событий будут делать пользователи, а значит — триггерных писем будет присылаться больше, а результат от этого будет лучше.

Чем больше база контактов подписчиков, тем больше потенциал триггерных писем. Мы не можем послать человеку письмо, e-mail которого нам неизвестен. Поэтому важно, чтобы на сайте были способы сбора контактов: формы подписки на рассылку, хранение данных в cookies.

«Конечно, эта база должна быть собрана на сайте проекта. Если клиент купил базу или взял ее из другого проекта, это будет просто неэффективно. Кроме того, посылая письма своим подписчикам, мы рискуем испортить репутацию домена отправителя и нарваться на негатив», — говорит Пшеничникова.

Источники идей для триггерных писем:

конкуренты;

воронка продаж;

статусы в CRM;

инсайды и системы аналитики;

обратная связь от команды;

брейнштормы.

Составляющие триггерного письма:

событие (триггер);

цель отправки;

механика работы;

контент письма;

минус условия;

данные о подписчике.

Идей для триггеров множество, все зависит от бизнес-модели и потребностей. Вот несколько примеров:

просьба оставить отзыв;

уведомление о накопленных бонусах;

список понравившихся товаров;

снижение цены на понравившийся товар;

письма-рекомендации: подборки товаров, основанные на предыдущих покупках или действиях клиента;

письма-поздравления: это дни рождения, календарные праздники или важные инфоповоды, с которыми можно поздравить подписчиков.

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