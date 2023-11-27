Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию — Finance.ua

Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию
СБУ ликвидировала в винницкой тюрьме подпольный колл-центр, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч.
Читайте также
По данным следствия, участниками схемы были заключенные Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.
К незаконной деятельности были привлечены до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме, или их сообщников, уже вышедших «на свободу».
Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники.
Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от похитителей».
Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные деньги и передавали ее в «воровскую кассу».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью