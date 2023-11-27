Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию — Finance.ua

Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию Сегодня 20:20 — Криминал

Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию, Фото: СБУ

СБУ ликвидировала в винницкой тюрьме подпольный колл-центр, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч.

Читайте также 4 миллиона долларов и слитки золота: ГБР задержало депутата Ровенского областного совета

По данным следствия, участниками схемы были заключенные Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

К незаконной деятельности были привлечены до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме, или их сообщников, уже вышедших «на свободу».

Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники.

Читайте также Экс-главу Фонда госимущества подозревают в отмывании 10 миллиардов

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от похитителей».

Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные деньги и передавали ее в «воровскую кассу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.