Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию — Finance.ua
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Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию

Криминал
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Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию
Устроили колл-центр и обворовывали клиентов госбанка: в Виннице нейтрализовали преступную организацию, Фото: СБУ
СБУ ликвидировала в винницкой тюрьме подпольный колл-центр, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч.
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По данным следствия, участниками схемы были заключенные Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.
К незаконной деятельности были привлечены до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме, или их сообщников, уже вышедших «на свободу».
Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются взломать мошенники.
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Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от похитителей».
Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники «на свободе» снимали наличные деньги и передавали ее в «воровскую кассу».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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