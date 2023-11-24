Экс-главу Фонда госимущества подозревают в отмывании 10 миллиардов — Finance.ua
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Экс-главу Фонда госимущества подозревают в отмывании 10 миллиардов

Криминал
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Экс-главу Фонда госимущества подозревают в отмывании 10 миллиардов
Экс-главу Фонда госимущества подозревают в отмывании 10 миллиардов
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обновили подозрения участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим руководителем Фонда государственного имущества в 2019—2021 годах.
Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает в Фейсбуке.
«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях, а именно в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд гривен, участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим руководителем Фонда госимущества Украины», — говорится в сообщении.
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Действия участников преступной группировки квалифицированы по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В САП напомнили, что среди участников преступной организации (все должности указаны на момент совершения преступления): председатель Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации; соорганизатор преступления — приближенное к главе ФГИУ лицо; советник главы ФГИУ; два лица, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»; и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»; два владельца ООО — победителя аукциона на «ОПЗ»; два лица — соучастники преступления.
Инфографика: САП
Инфографика: САП

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По материалам:
Укрінформ
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