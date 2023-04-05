Устойчивая МФО и надежный партнер: компании, одержавшие победы в номинациях от SalesDoubler — Finance.ua

Устойчивая МФО и надежный партнер: компании, одержавшие победы в номинациях от SalesDoubler Сегодня 17:10 — Кредит&Депозит

Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основатели премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе церемонии назвали и победителя в особых внеконкурсных номинациях от SalesDoubler.

«Я рад сегодня награждать компании, которые в прошлом году демонстрировали динамику, стабильность, уверенность и двигали экономический фронт Украины, ведь это большая составляющая нашей страны», — отметил СЕО SalesDoubler Александр Бойко.

Первой номинацией от SalesDoubler стала «Устойчивая МФО», а победу в ней одержала компания Money4you.

«Это звание получила компания, которая одной из первых возобновила кредитование на деоккупированных территориях. И за это им от меня личный „респект“. В прошлом году они тоже очень плодотворно работали со своим скорингом, и мы это ощутили», — говорит Бойко о победителе.

Директор Money4you Олег Кузьминов с наградой в спецноминации вместе с СЕО SalesDoubler Александром Бойко

«С начала полномасштабного вторжения мы не сидели сложа руки — мы максимально активизировались. Во-первых, защитили сотрудников, которые были, в том числе, и на оккупированных территориях. Во-вторых, мы сделали так, чтобы наши клиенты не остались один на один с проблемами по кредитам. С первых дней мы включили программу лояльности: отменили начисление всех процентов, даже начисленных ранее», — рассказал в комментарии Finance.ua директор Money4you Олег Кузьминов.

По его словам, в компании понимали, что спрос на ее услуги существенный, ведь банки в то время не выдавали кредиты.

«Тогда банки даже отменили кредитные лимиты. Поэтому у нас было довольно сложное решение, но уже с апреля 2022 года возобновили кредитование и снова начали выдавать займы, чтобы наши клиенты не оставались в финансовом вакууме», — добавляет соучредитель компании Money4you Юрий Купченко.

Следующая номинация — «Надежный партнер для бизнеса. Категория МФО». И пальму первенства и звание надежного партнера получил SelfieCredit.

«Эта компания всегда прислушивается к нашей обратной связи и обратной связи от веб-мастеров. Удачно повышает ставки, реагируя на спрос и зарекомендовав себя как действительно надежный партнер, особенно в трудные времена», — рассказал о победителе организатор номинации.

И последняя номинация от компании SalesDoubler — «Адаптивный МФО партнер». Им стала компания ЗеCredit (ООО «ФК «Иивеструм»).

«Действительно, эта компания первой смогла адаптироваться во время военного времени и возобновила кредитование. Во времена тотальной неопределенности они были первыми, кто попытался, и кому удалось вернуть свой бизнес, а людям, украинцам — покупательную способность», — поделился впечатлением о победителе СЕО SalesDoubler Александр Бойко.

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