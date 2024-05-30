Устойчивая гривна, финансовая и макрофинансовая стабильность: Нацбанк обнародовал отчет за 2023 год — Finance.ua

Устойчивая гривна, финансовая и макрофинансовая стабильность: Нацбанк обнародовал отчет за 2023 год Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Устойчивая гривна, финансовая и макрофинансовая стабильность: Нацбанк обнародовал отчет за 2023 год

Национальный банк Украины опубликовал годовой отчет за 2023 год , в котором перечислил прошлогодние события в экономике и финансовой сфере.

«2023 год продемонстрировал невероятную устойчивость и адаптивность украинской экономики и финансового сектора. Несмотря на войну, Украина смогла перейти от стратегии выживания к стратегии восстановления, превзойдя любые ожидания», — заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Устойчивая гривна

В 2023 году инфляция стремительно замедлилась: с 26,6% до 5,1%, вплотную приблизившись к цели Национального банка (5%).

Важным компонентом сохранения курсовой устойчивости было поддержание центральным банком достаточной привлекательности гривневых инструментов.

Привлекательность гривневых сбережений на фоне снижения инфляционных ожиданий поспособствовала росту доверия населения к гривне. В 2023 году годовой темп прироста розничных срочных гривневых вкладов стал рекордным за более чем десятилетие (37,2%), что ограничивало спрос на иностранную валюту. Несмотря на полномасштабную войну, уровень долларизации депозитов населения снизился на 2,0 п. п.

Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой, в то же время глубина валютного рынка с начала октября по конец прошлого года выросла в три раза. Разницу между наличным и официальным курсом удалось свести к минимуму — 1−2% против 10% в начале 2023 года. Оба фактора увеличили устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам.

Финансовая стабильность

В 2023 г. банковский сектор оставался устойчивым, операционно эффективным и хорошо капитализированным, что подтвердила оценка устойчивости Национального банка. Банки получили 83,2 млрд грн чистой прибыли и насчитали 76,6 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 50%.

Учитывая удовлетворительное состояние банковской системы для дальнейшего укрепления Национальный банк постепенно возвращает «довоенные» и внедряет новые регуляторные требования к банкам.

Бесперебойность в условиях ракетных обстрелов и кибератак

Фундамент такой устойчивости обеспечила успешная реализация проекта Power Banking, цель которого — обеспечить бесперебойную работу банков даже в критических ситуациях (в случае блэкаутов, кибератак или если нет связи). Это более 2370 отделений во всех регионах Украины, оборудованных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, которые готовы работать и предоставлять финансовые услуги гражданам при любых условиях.

Еще одним важным достижением 2023 года стал переход на новое поколение системы электронных платежей Национального банка (СЭП).

Макрофинансовая стабильность

В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%, что значительно превысило ожидания и большинство прогнозов как украинских, так и иностранных институций.

В условиях возобновления активности бизнеса и улучшения финансового состояния компаний во втором полугодии 2023 г. после длительной паузы оживилось и корпоративное гривневое кредитование.

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