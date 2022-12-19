«Успокоительное средство»: каким будет курс доллара под Новый год в Украине — Finance.ua

«Успокоительное средство»: каким будет курс доллара под Новый год в Украине Сегодня 17:00 — Валюта

На этой неделе, 19-25 декабря, наличный курс доллара в Украине останется в пределах 39,5-40,5 грн. При этом возможны краткосрочные колебания на 0,25–0,5 грн/долл.

Такой прогноз в комментарии дал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он считает, что изменения курса доллара, скорее всего, будут краткосрочными, вызванными ситуативными обстоятельствами, например, возросшим спросом в отдельный день.

«Их не следует воспринимать как изменение ведущих тенденций... Есть основания прогнозировать дальнейшую курсовую стабильность», — отметил банкир и перечислил факторы, которые этому способствуют:

сохранение без изменений официального курса валют (36,6 грн/долл.), а также учетной ставки НБУ (25%);

официальные комментарии представителей экономического блока правительства и НБУ, свидетельствующие, что неожиданностей в предновогодних трендах на валютном рынке не произойдет.

«Курсовая стабильность — сама по себе „успокоительное средство“, которое несколько замедлило сезонную активность на валютном рынке. С другой стороны, влияние оказывает неопределенность из-за возможных последствий возможных ракетных ударов», — добавил Марченко.

Банкир напомнил, что после массированного обстрела 23 ноября украинцы стали активнее запасаться наличными и больше экономить. Это снизило спрос на иностранную валюту.

«То есть у подавляющего большинства украинцев именно гривна, а не доллар, является приоритетной валютой на случай продолжительного и непрогнозируемого блэкаута», — отметил Марченко.

Справка Finance.ua:

по оценкам аналитиков Dragon Capital, в Украине стоимость доллара в 2023 году составит 43 грн. Общий дефицит валюты при этом сохранится, ожидается умеренная девальвация гривны.

Обозреватель По материалам:

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