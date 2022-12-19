«Успокоительное средство»: каким будет курс доллара под Новый год в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Успокоительное средство»: каким будет курс доллара под Новый год в Украине

Валюта
14
На этой неделе, 19-25 декабря, наличный курс доллара в Украине останется в пределах 39,5-40,5 грн. При этом возможны краткосрочные колебания на 0,25–0,5 грн/долл.
Такой прогноз в комментарии дал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он считает, что изменения курса доллара, скорее всего, будут краткосрочными, вызванными ситуативными обстоятельствами, например, возросшим спросом в отдельный день.
Место для вашей рекламы
«Их не следует воспринимать как изменение ведущих тенденций... Есть основания прогнозировать дальнейшую курсовую стабильность», — отметил банкир и перечислил факторы, которые этому способствуют:
  • сохранение без изменений официального курса валют (36,6 грн/долл.), а также учетной ставки НБУ (25%);
  • официальные комментарии представителей экономического блока правительства и НБУ, свидетельствующие, что неожиданностей в предновогодних трендах на валютном рынке не произойдет.
«Курсовая стабильность — сама по себе „успокоительное средство“, которое несколько замедлило сезонную активность на валютном рынке. С другой стороны, влияние оказывает неопределенность из-за возможных последствий возможных ракетных ударов», — добавил Марченко.
Банкир напомнил, что после массированного обстрела 23 ноября украинцы стали активнее запасаться наличными и больше экономить. Это снизило спрос на иностранную валюту.
«То есть у подавляющего большинства украинцев именно гривна, а не доллар, является приоритетной валютой на случай продолжительного и непрогнозируемого блэкаута», — отметил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • по оценкам аналитиков Dragon Capital, в Украине стоимость доллара в 2023 году составит 43 грн. Общий дефицит валюты при этом сохранится, ожидается умеренная девальвация гривны.
По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.