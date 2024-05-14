Успейте присоединиться! Что готовит Invest Talk Summit 2024, и кому ни за что нельзя его пропустить — Finance.ua
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Успейте присоединиться! Что готовит Invest Talk Summit 2024, и кому ни за что нельзя его пропустить

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Успейте присоединиться! Что готовит Invest Talk Summit 2024, и кому ни за что нельзя его пропустить
Успейте присоединиться! Что готовит Invest Talk Summit 2024, и кому ни за что нельзя его пропустить
Уже в эту субботу, 18 мая, инвесторы соберутся на самом главном мероприятии года для тех, кто ищет пути выгодного приумножения своего капитала. Цель девятичасовой программы Invest Talk Summit — ответить на актуальные запросы инвесторов по поводу действенных методик и вариантов инвестирования в 2024 году.

О чем Invest Talk Summit 2024?

Посетители мероприятия получат уникальную возможность узнать о способах заработать на разных активах — от фондовых рынков до криптовалюты. Рынок инвестирования достаточно широк, поэтому приглашенные нами эксперты раскроют как можно больше тем, знания о которых могут пригодиться даже самым требовательным инвесторам.
В частности, спикеры будут говорить о:
  • Неочевидныех схемах и лайфхаках в инвестировании (эксперт — Тарас Гук, адвокат, ютубер, розничный инвестор).
  • Инвестициях в с/х землю (эксперт — Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest).
  • Криптотрендах 2024: на что обращать внимание и как создать сбалансированный портфель (спикер — Антон Дзюба, CEO & Co-Founder Doubletop).
  • Фондах коллективного инвестирования (спикер — Андрей Усенко, соучредитель «Твоє Коло» и совладелец КУА Профит)
  • Как получать пассивный доход от фондового рынка 1000 $ в месяц (спикер — Андрей Масло, Founder & CEO в Investudio).
Эти и другие темы, касающиеся инвестиционных возможностей и прогнозов развития рынка в ближайшие годы, эксперты будут тщательно исследовать во время мероприятия. К тому же гости саммита смогут приобщиться к дискуссии с ведущими специалистами на темы:
1. В поисках золотой ниши: куда выгодно инвестировать сегодня?
Участниками дискуссии станут эксперты с неоспоримым опытом в вопросах инвестирования, среди которых основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман, финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, инвестор, соучредитель УкрИнвестКлуб (победитель финевордс Influencer года на Инвестиционном рынке) Дмитрий Карпиловский и другие.
В рамках дискуссии спикеры будут говорить о потенциально успешных направлениях для инвестиций до и после победы Украины в войне с россией, о технологических инновациях и их влиянии на рынки, об инвестициях в творчество, предметы роскоши, золото и других новейших направлениях, а также о том, как искать активы с огромным потенциалом роста.
2. Чего ждать украинскому рынку инвестиций в 2024 году, куда инвесторы будут вкладывать средства?
В дискуссии примут участие бесспорные лидеры мнений в сфере инвестиций: заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, принципал Horizon Capital Денис Сычков и другие.
Специалисты будут говорить о развитии геополитических событий и прогнозировании их влияния на рынки, а также о перспективах реструктуризации внешнего долга Украины и влиянии этих процессов на рынки: фондовый, валютный, инвестиции в Украину.

Для кого это мероприятие?

Посетить Invest Talk Summit стоит всем, кого интересуют новейшие методы инвестирования, тренды рынка, а также тем, кто ищет варианты привлечения партнеров для совместного инвестирования в более крупные и более выгодные проекты.
Участники мероприятия получат уникальную возможность обменяться знаниями и опытом как с другими инвесторами, так и с экспертами. Такие знакомства принесут пользу, ведь более опытные члены комьюнити смогут сориентировать начинающих в этой сфере инвестиционных стратегий, управления рисками и других аспектов инвестирования.

Как присоединиться?

Для этого достаточно лишь приобрести билеты по ссылке. Безусловно, офлайн-участие — это путь к полезным знакомствам и новому партнерству. Однако для тех, кто не имеет возможности посетить саммит лично, организаторы предусмотрели возможность онлайн-участия. К тому же онлайн-участники смогут присоединиться к розыгрышу призов и по результатам саммита получить видеозапись и презентации конференции.
Кроме того, тех, кто собирается прийти на мероприятие в компании друзей или партнеров, ждет приятный бонус — возможность получить до 20% скидки на билеты.
Не медлите и поспешите купить билет в свое финансово стабильное будущее!

Кто помог с проведением саммита

Среди партнеров в этом году Биржевой университет — единственный в Украине центр с 5-уровневой системой обучений в нише инвестирования в ценные бумаги. Здесь начинающие учатся разбираться с фондовым рынком, составляют стратегию и покупают активы. В то время как опытные инвесторы прокачивают навыки и наращивают прибыльность после обучения.
Также к организации мероприятия присоединилась ТМ Villa UA, производящая натуральные украинские вина европейского качества. Пьянящий партнер вечера будет угощать гостей на Invest Talk Summit 2024.
Проведение мероприятия в этом году возможно благодаря поддержке надежных спонсоров. Так что организаторы искренне благодарны партнерам за поддержку!

Купить билет

По материалам:
Finance.ua
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