Успеть увидеть: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения — Finance.ua

Успеть увидеть: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения Сегодня 17:00 — Личные финансы

Туристическое издание Travel Off Path составило список культурных и природных памятников по всему миру, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из них угрожают природные явления и старение, а другим — люди.

5 культурных памятников под угрозой

Исторический центр Вены, Австрия: основная угроза — быстро разрастающаяся высотная городская застройка.

Австрия: основная угроза — быстро разрастающаяся высотная городская застройка. Старый город Иерусалима и его стены, Израиль: основная угроза — умышленное разрушение и влияние археологических раскопок.

Археологическая зона Чан-Чан, Перу: основная угроза — высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания.

Перу: основная угроза — высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания. Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан: памятник понес большой ущерб в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды.

памятник понес большой ущерб в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды. Тимбукту, Мали: основная угроза — война в Мали, оккупация и умышленное уничтожение объектов наследия вооруженными группами.

5 природных достопримечательностей под угрозой

Тропический лес Суматры, Индонезия: основная угроза — разгул браконьерства, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.

основная угроза — разгул браконьерства, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе. Острова и заповедные территории Калифорнийского залива, Мексика: основная угроза — незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.

Национальный парк Эверглейдс, Флорида: основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.

основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки. Заповедник Селус, Танзания: основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и запланированного строительства дамбы.

основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и запланированного строительства дамбы. Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар: основной угрозой являются лесные пожары, представляющие огромный риск для экосистемы тропических лесов. Существуют также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.

Телеканал 24 По материалам:

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