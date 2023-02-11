Успеть увидеть: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения — Finance.ua
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Успеть увидеть: 10 туристических локаций под угрозой исчезновения

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Туристическое издание Travel Off Path составило список культурных и природных памятников по всему миру, находящихся под угрозой исчезновения. Одним из них угрожают природные явления и старение, а другим — люди.
5 культурных памятников под угрозой
  • Исторический центр Вены, Австрия: основная угроза — быстро разрастающаяся высотная городская застройка.
  • Старый город Иерусалима и его стены, Израиль: основная угроза — умышленное разрушение и влияние археологических раскопок.
  • Археологическая зона Чан-Чан, Перу: основная угроза — высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания.
  • Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан: памятник понес большой ущерб в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды.
  • Тимбукту, Мали: основная угроза — война в Мали, оккупация и умышленное уничтожение объектов наследия вооруженными группами.
5 природных достопримечательностей под угрозой
  • Тропический лес Суматры, Индонезия: основная угроза — разгул браконьерства, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.
  • Острова и заповедные территории Калифорнийского залива, Мексика: основная угроза — незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.
  • Национальный парк Эверглейдс, Флорида: основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.
  • Заповедник Селус, Танзания: основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и запланированного строительства дамбы.
  • Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар: основной угрозой являются лесные пожары, представляющие огромный риск для экосистемы тропических лесов. Существуют также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.

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По материалам:
Телеканал 24
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