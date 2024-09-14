Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей — Finance.ua

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Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей

Личные финансы
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Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей
Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей, Фото: freepik
Предприниматели могут получить выплаты по беременности и родам, если уплачивали единый социальный взнос в размере по меньшей мере минимального.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Обновление данных

Отмечается, что важно также обновлять свои персональные данные в случае их изменения (фамилия, место жительства и т. п.), чтобы в будущем получать выплаты по социальному страхованию, в том числе по беременности и родам.
Обновить данные можно, обратившись:
  • в налоговый орган — для замены учетной карты и обновления данных в реестрах;
  • к государственному регистратору — для предоставления обновленных сведений в Единый государственный реестр;
  • в территориальный орган Пенсионного фонда Украины — для внесения изменений в персональную учетную карточку и обновления данных в Реестре застрахованных лиц;
  • в банковское учреждение — об изменении выплатных реквизитов;
  • к семейному врачу — для внесения изменений в медицинскую декларацию.
В ПФУ подчеркнули, что несвоевременное обновление данных может привести к проблемам с оформлением декретных выплат.
Напомним, в 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных женщин. Как правило, они получают пособие в размере 100% среднего заработного за все время отпуска.

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По материалам:
Finance.ua
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