Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей — Finance.ua

Условия получения декретных выплат для женщин-предпринимателей
Предприниматели могут получить выплаты по беременности и родам, если уплачивали единый социальный взнос в размере по меньшей мере минимального.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Обновление данных
Отмечается, что важно также обновлять свои персональные данные в случае их изменения (фамилия, место жительства
и т. п.), чтобы в будущем получать выплаты по социальному страхованию, в том числе по беременности и родам.
Обновить данные можно, обратившись:
- в налоговый орган — для замены учетной карты и обновления данных в реестрах;
- к государственному регистратору — для предоставления обновленных сведений в Единый государственный реестр;
- в территориальный орган Пенсионного фонда Украины — для внесения изменений в персональную учетную карточку и обновления данных в Реестре застрахованных лиц;
- в банковское учреждение — об изменении выплатных реквизитов;
- к семейному врачу — для внесения изменений в медицинскую декларацию.
В ПФУ подчеркнули, что несвоевременное обновление данных может привести к проблемам с оформлением декретных выплат.
Напомним, в 2024 году изменился размер декретных выплат для трудоустроенных женщин. Как правило, они получают пособие в размере 100% среднего заработного за все время отпуска.
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