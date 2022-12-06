Ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 млрд гривен — Finance.ua

Ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 млрд гривен Сегодня 10:45

Госэкоинспекция Украины объявила сумму ущерба, который нанесла земельным ресурсам Украины российская агрессия — почти 500 млрд гривен.

Об этом сообщает Telegram -канал Государственной экологической инспекции Украины.

По данным ведомства, зафиксировано, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в результате вооруженной агрессии загрязнено более 291 млн квадратных метров и засорено свыше 8 млрд квадратных метров украинских земель, сумма причиненного ущерба составляет 448,9 млрд гривен.

"Сегодня из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования, и терпят повреждение структуры почвенного покрова.

Указанные факторы приводят к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ и, как следствие, — к отсутствию урожая на землях, которые были нарушены в результате военной агрессии", — подчеркивается в сообщении.

Госэкоинспекция приводит данные международной организации ФАО (Food and Agriculture Organization), действующей под патронатом ООН. По их сообщению, до начала полномасштабного вторжения россии 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53% и был одним из самых высоких в мире. К примеру: в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии — 34,1%, США — 17,5%, в Китае — 12%.

«Уничтожение украинских земель — это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды», — отмечает Госэкоинспекция.

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