Ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 млрд гривен

22
Госэкоинспекция Украины объявила сумму ущерба, который нанесла земельным ресурсам Украины российская агрессия — почти 500 млрд гривен.
Об этом сообщает Telegram-канал Государственной экологической инспекции Украины.
По данным ведомства, зафиксировано, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в результате вооруженной агрессии загрязнено более 291 млн квадратных метров и засорено свыше 8 млрд квадратных метров украинских земель, сумма причиненного ущерба составляет 448,9 млрд гривен.
"Сегодня из-за войны сотни гектаров земельного фонда Украины засорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования, и терпят повреждение структуры почвенного покрова.
Указанные факторы приводят к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ и, как следствие, — к отсутствию урожая на землях, которые были нарушены в результате военной агрессии", — подчеркивается в сообщении.
Госэкоинспекция приводит данные международной организации ФАО (Food and Agriculture Organization), действующей под патронатом ООН. По их сообщению, до начала полномасштабного вторжения россии 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53% и был одним из самых высоких в мире. К примеру: в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии — 34,1%, США — 17,5%, в Китае — 12%.
«Уничтожение украинских земель — это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды», — отмечает Госэкоинспекция.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.