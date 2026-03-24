0 800 307 555
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)

Криминал
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Разоблачен незаконный карьер в селе Хутор-Будилов Коломыйского района, где в промышленных масштабах без всяких разрешений добывали песчано-гравийную смесь.
Об этом пишет Офис генерального прокурора.

Суть дела

Двое жителей Снятина в возрасте 54 и 42 лет организовали добычу песчано-гравийной смеси на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью около гектара.
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Земля принадлежала родственникам одного из организаторов, другой отвечал за техническую часть — обеспечил работу трех экскаваторов, трех грузовиков и оборудования для дробления. К работам привлекли еще двоих местных жителей.
На месте работали две площадки добычи, откуда сырье вывозили на переработку в соседние села. Там его очищали, сортировали по фракциям и продавали как оптом, так и по частям. Прибыль распределялась между участниками, основную часть получали организаторы.
Карьер действовал не менее полугода: с апреля по сентябрь 2025 года. За это время добыли более 28 тысяч кубометров смеси, что эквивалентно более 2300 грузовикам.
По выводам экспертов, ущерб окружающей среде составляет около 50 миллионов гривен.
Ущерб окружающей среде 50 млн грн: на Прикарпатье разоблачен нелегальный карьер (фото)
Все участники уведомлены о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенном организованной группой. Организаторам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залогов в размере 998 тыс. грн и 665 тыс. грн. Двум сообщникам назначен круглосуточный домашний арест.
Спецтехника, которую использовали для незаконной добычи, арестована.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
Также по теме
Также по теме
