Ущерб на 24 млн грн: объявлено подозрение экс-заместителю министра соцполитики — Finance.ua
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Ущерб на 24 млн грн: объявлено подозрение экс-заместителю министра соцполитики

Криминал
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Бывший заместитель министра социальной политики уведомлен о подозрении ы причинении ущерба бюджету в размере 24 млн гривен.
Об этом сообщает Telegram-канал и Служба безопасности Украины (СБУ).
Согласно материалам дела, во время полномасштабной войны чиновник заключил несанкционированное соглашение с коммерческим предприятием о закупке компьютеров для центрального аппарата Министерства.
«В частности, это соглашение было подписано тогдашним заместителем министра вопреки законодательству, поскольку не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с Минцифры», — пишет СБУ.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия чиновника привели к ущербу госбюджета Украины более чем на 24 млн гривен.
Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, должностному лицу грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.
По материалам:
Finance.ua
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