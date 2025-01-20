Ущерб на 24 млн грн: объявлено подозрение экс-заместителю министра соцполитики — Finance.ua

Ущерб на 24 млн грн: объявлено подозрение экс-заместителю министра соцполитики Сегодня 16:45 — Криминал

Бывший заместитель министра социальной политики уведомлен о подозрении ы причинении ущерба бюджету в размере 24 млн гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал и Служба безопасности Украины (СБУ).

Согласно материалам дела, во время полномасштабной войны чиновник заключил несанкционированное соглашение с коммерческим предприятием о закупке компьютеров для центрального аппарата Министерства.

«В частности, это соглашение было подписано тогдашним заместителем министра вопреки законодательству, поскольку не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не была согласована с Минцифры», — пишет СБУ.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия чиновника привели к ущербу госбюджета Украины более чем на 24 млн гривен.

Согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, должностному лицу грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

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