Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов — Finance.ua

Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов Сегодня 06:09 — Криминал

Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов

ГБР объявило о подозрении мастеру леса Ясинянского лесхоза в незаконных рубках на свыше 18 млн грн.

Об этом говорится на сайте Закарпатской областной прокуратуры.

Как установило следствие, работник лесоохраны не принял достаточных мер по сохранению леса и предупреждению незаконных рубок.

Отмечают, что мастер леса не проверял состояние доверенной ему территории и допустил массовую незаконную вырубку деревьев, сумма ущерба от которой превысила 18 млн грн. Случилось это в осенне-зимний период в 2020-2021 годах на территории одного из лесничеств Раховщины.

На данный момент правоохранители готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.