Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов — Finance.ua
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Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов

Криминал
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Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов
Ущерб достигает 18 млн грн: на Закарпатье обнаружили масштабные вырубки лесов
ГБР объявило о подозрении мастеру леса Ясинянского лесхоза в незаконных рубках на свыше 18 млн грн.
Об этом говорится на сайте Закарпатской областной прокуратуры.
Как установило следствие, работник лесоохраны не принял достаточных мер по сохранению леса и предупреждению незаконных рубок.
Отмечают, что мастер леса не проверял состояние доверенной ему территории и допустил массовую незаконную вырубку деревьев, сумма ущерба от которой превысила 18 млн грн. Случилось это в осенне-зимний период в 2020-2021 годах на территории одного из лесничеств Раховщины.
На данный момент правоохранители готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения.
По материалам:
Espreso.tv
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