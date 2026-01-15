Ущерб более 5 млн грн: винничанин изготовил более 1,6 млн подделок марок Укрпочты (фото) Сегодня 18:10 — Криминал

Ущерб более 5 млн грн: винничанин изготовил более 1,6 млн подделок марок Укрпочты (фото)

За год житель Винничины изготовил более 1,6 млн подделок, нанеся государственной компании ущерб более чем на 5 млн грн.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

Ему объявлено подозрение по факту незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных почтовых марок с использованием торговой марки АО «Укрпочта».

По данным следствия, подозреваемый без разрешения «Укрпочты» печатал и продавал поддельные марки, используя название и бренд государственной компании.

С этой целью он арендовал помещение, закупил профессиональное полиграфическое оборудование, материалы и нанял работников. Фактически это был подпольный цех, работавший почти год.

За это время там напечатали более 1,6 миллионов фальшивых марок. Среди них — популярные среди украинцев коллекционные серии, в частности «Русский военный корабль, иди!!!» и «Писанка». Размер ущерба, причиненного АО «Укрпочта», превышает 5 млн грн.

Значительное количество контрафактной продукции, полиграфическое оборудование и другие доказательства противоправной деятельности изъяты при санкционированных обысках.

Решается вопрос о применении подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование ведет следственное управление ГУНП в Винницкой области в сотрудничестве со службой экономической безопасности АО «Укрпочта»

Санкция статьи предусматривает штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.