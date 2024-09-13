USDA увеличило прогноз для Украины относительно пшеницы — Finance.ua

USDA увеличило прогноз для Украины относительно пшеницы Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

USDA увеличило прогноз для Украины относительно пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует производство пшеницы в Украине в 2024/25 МГ на уровне 22,3 млн т. Это на 0,7 млн ​​т больше предыдущего прогноза.

Об этом свидетельствуют данные в отчете USDA за сентябрь.

Экспорт пшеницы, как ожидается, составит 15 млн. т (+1 млн. т).

Производство ячменя в Украине в этом году оценивается в 5,4 млн т (+0,1 млн т к августовскому прогнозу). Прогнозы по экспорту остались на уровне прошлого месяца — 2,4 млн т.

Оценка валового сбора кукурузы в Украине осталась без изменений — 27,2 млн т, а экспорт — 24 млн т.

USDA ожидает снижения мирового урожая пшеницы в 2024/25 МГ до 796,8 млн т (-1,4 млн т) и увеличения торговли до 216,5 млн т (+1,65 млн т).

Урожай кукурузы ожидается на уровне 1218,6 млн т (-1,26 млн т до августовских оценок), а экспорт — 192,8 млн т (-0,3 млн т).

Мировое производство ячменя оценивается в 144,3 млн т (-0,7 млн ​​т), торговля — в 27,86 млн т (+0,38 млн т).

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