USDA увеличило оценку урожая пшеницы и кукурузы в Украине — Finance.ua
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USDA увеличило оценку урожая пшеницы и кукурузы в Украине

Аграрный рынок
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 год маркетинговый год, где показатели урожая украинской пшеницы и кукурузы увеличиваются, объемы их экспорта остаются без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.
Согласно обновленным прогнозам, в 2024/2025 МГ показатели производства пшеницы и кукурузы в Украине вырастут на 0,5 млн т — до 23,4 млн т и на 0,3 млн т — до 26,8 млн т соответственно. Что касается экспорта, то прогноз остается без изменения: 15,5 млн т пшеницы и 22 млн т кукурузы.
Так, для этого МГ предвидится увеличение производства, потребления и конечных запасов пшеницы, но сокращение ее объемов торговли.
В частности, прогноз по мировому производству пшеницы повышен на 3,4 млн т — до 797,2 млн т, благодаря росту производства в Австралии (+2,1 млн т — до 34,1 млн т), Аргентине (+0,8 млн т — до 18,5 млн т) и Украине (+0,5 млн т — до 23,4 млн т).
Кроме того, мировое потребление пшеницы также увеличится на 2,9 млн т — до 806,7 млн ​​т благодаря росту кормового использования в Австралии, ЕС и Таиланде.
При этом мировая торговля пшеницей сократится на 0,9 млн т — до 208,1 млн т, из-за уменьшения экспорта ЕС (-1,0 млн т — до 27,0 млн т), РФ (-0,5 млн т — до 45,0 млн т) и США (-0,4 млн т — до 22,7 млн ​​т).
В то же время прогнозируется рост мировых конечных запасов на 2,5 млн т — до 260,1 млн т в основном за счет увеличения запасов в Турции, Аргентине, США, Австралии и рф.
Что касается кукурузы, то в 2024/2025 МГ предвидится рост производства, сокращение объемов торговли и конечных запасов.
В частности, по обновленному прогнозу мировое производство кукурузы возрастет на 1,7 млн ​​т — до 1 214,2 млн т. Так, рост в Индии, рф (+0,7 млн ​​т — до 14,0 млн т) и Украине (+0,3 млн т — до 26,8 млн т) частично компенсируется снижением в Южной Африке (-1,0 млн т — до 16,0 млн т) и Мексике (-0,4 млн т — до 23,3 млн т).
По материалам:
Укрінформ
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