USDA повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 0,5 млн тонн и кукурузы на 1 млн тонн — Finance.ua

USDA повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 0,5 млн тонн и кукурузы на 1 млн тонн Сегодня 22:30 — Казна и Политика

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2023/24 маркетинговом году (МР) на 0,5 млн тонн — до 12,5 млн тонн, а кукурузы — на 1,0 млн тонн, до 21,0 млн тонн.

Согласно декабрьскому отчету американского ведомства, улучшение прогноза по экспорту пшеницы сделано за счет сокращения оценки переходных остатков на конец года на те же 0,5 млн тонн — до 2,58 млн тонн.

Что касается кукурузы, то USDA повысило прогноз ее урожая также на 1 млн тонн — до 30,5 млн тонн.

Кроме того, американские аналитики улучшили оценку переходных остатков кукурузы на 0,39 млн тонн как на начало этого МГ (до 2,8 млн тонн), так и на его окончание (до 6,82 млн тонн).

Обновленный мировой прогноз урожая пшеницы на 2023/24 год улучшен на 1,03 млн тонн — до 783,01 млн за счет положительного пересмотра оценок для Австралии и Канады, который компенсировал ухудшение прогноза для Бразилии.

Оценка глобального потребления пшеницы повышена на 1,82 млн тонн — до 794,66 млн, а мирового экспорта — на 2,18 млн тонн, до 207,19 млн тонн: кроме Украины, улучшены оценки для США, Австралии и Канады.

Что касается кукурузы, то прогноз ее урожая повышен в декабре на 1,28 млн тонн — до 1 млрд 222,07 млн ​​тонн, а экспорта — на 1,84 млн тонн, до 201,46 млн тонн.

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