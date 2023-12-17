USDA повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 0,5 млн тонн и кукурузы на 1 млн тонн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

USDA повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 0,5 млн тонн и кукурузы на 1 млн тонн

Казна и Политика
5
Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2023/24 маркетинговом году (МР) на 0,5 млн тонн — до 12,5 млн тонн, а кукурузы — на 1,0 млн тонн, до 21,0 млн тонн.
Согласно декабрьскому отчету американского ведомства, улучшение прогноза по экспорту пшеницы сделано за счет сокращения оценки переходных остатков на конец года на те же 0,5 млн тонн — до 2,58 млн тонн.
Что касается кукурузы, то USDA повысило прогноз ее урожая также на 1 млн тонн — до 30,5 млн тонн.
Кроме того, американские аналитики улучшили оценку переходных остатков кукурузы на 0,39 млн тонн как на начало этого МГ (до 2,8 млн тонн), так и на его окончание (до 6,82 млн тонн).
Обновленный мировой прогноз урожая пшеницы на 2023/24 год улучшен на 1,03 млн тонн — до 783,01 млн за счет положительного пересмотра оценок для Австралии и Канады, который компенсировал ухудшение прогноза для Бразилии.
Оценка глобального потребления пшеницы повышена на 1,82 млн тонн — до 794,66 млн, а мирового экспорта — на 2,18 млн тонн, до 207,19 млн тонн: кроме Украины, улучшены оценки для США, Австралии и Канады.
Что касается кукурузы, то прогноз ее урожая повышен в декабре на 1,28 млн тонн — до 1 млрд 222,07 млн ​​тонн, а экспорта — на 1,84 млн тонн, до 201,46 млн тонн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.