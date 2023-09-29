USAID предоставляет украинским аграриям 12 тысяч тонн удобрений на осеннюю посевную — Finance.ua
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USAID предоставляет украинским аграриям 12 тысяч тонн удобрений на осеннюю посевную

Аграрный рынок
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Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет украинским агропредприятиям 12 тысяч тонн удобрений на осеннюю посевную кампанию.
Помощь в виде удобрений на сумму 5 млн долларов предоставлена ​​Министерством иностранных дел Республики Корея.
Минеральные удобрения будут предоставляться 12 тысяч микро-, малых и средних агропроизводителей через Программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Каждый участник программы сможет получить 1 тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения с помощью Государственного аграрного реестра (ГАР).
«Война, которую россия объявила агрокультуре, затрагивает все аспекты индустрии, включая удобрения. В 2023 году мы были свидетелями уменьшения количества удобрений на 60% из-за нехватки финансирования и доступа. Вот почему сегодняшнее событие в партнерстве с Республикой Корея и Украиной является важным шагом в решении этой проблемы», — сказала посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.
Со своей стороны министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский поблагодарил американскую и корейскую стороны за координацию и помощь.
По материалам:
agroreview.com
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