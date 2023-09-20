Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в стремлении в ЕС — Finance.ua

Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в стремлении в ЕС Сегодня 17:23

Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в стремлении в ЕС

Представитель ЕС Урсула фон дер Ляйен высоко оценила прогресс Украины в подаче заявки на членство. Об этом сообщает Bloomberg

«Я удивлена, увидев, как Украина осуществляет очень сложные реформы во время войны», — сказала она в интервью. «Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент», — заявила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот процесс основывается на личных заслугах и отказалась назвать конкретные сроки. Она также заявила, что убеждена, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в ЕС.

Фон дер Ляйен также выразила уверенность, что блок сможет выполнить свое обещание этой весной и поставить Украине 1 миллион патронов в течение 12 месяцев.

УНІАН По материалам:

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