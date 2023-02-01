Уровень вакантности в торговых центрах Киева достиг 21,5% — директор UTG — Finance.ua
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Уровень вакантности в торговых центрах Киева достиг 21,5% — директор UTG

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Средневзвешенный уровень вакантности в торговых центрах Киева вырос практически вдвое — с 11,5% в 2021 году до 21,5% на конец 2022 года, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» директор Украинской торговой гильдии (UTG) Евгения Локтионова.
«Рост вакантности в торговых галереях Киева и большинства регионов Украины вызван рядом обстоятельств, все они связаны с войной. Тотально вышли с рынка ритейлеры, связанные с россией, нет достаточного ассортимента альтернативных иностранных универмагов на освобожденной площади. Часть крупноформатных международных операторов (Inditex, H&M, IKEA) приняла решение о замораживании своей работы до полного завершения военных действий», — пояснила она.
Эксперт прогнозирует в 2023 году продолжение тренда по оптимизации сетей с сокращением количества магазинов. «Ритейлеры сосредоточят свое внимание исключительно на доходных объектах и будут закрывать убыточные», — сказала Локтионова.
В целом, по ее словам, будет продолжаться рост вакантности в ТЦ, особенно в масштабных объектах регионального (на конец 2022 г. — 30,9%) и окружного (19,2%) форматов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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