Уровень вакантности в торговых центрах Киева достиг 21,5% — директор UTG Сегодня 19:17

Средневзвешенный уровень вакантности в торговых центрах Киева вырос практически вдвое — с 11,5% в 2021 году до 21,5% на конец 2022 года, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» директор Украинской торговой гильдии (UTG) Евгения Локтионова.

«Рост вакантности в торговых галереях Киева и большинства регионов Украины вызван рядом обстоятельств, все они связаны с войной. Тотально вышли с рынка ритейлеры, связанные с россией, нет достаточного ассортимента альтернативных иностранных универмагов на освобожденной площади. Часть крупноформатных международных операторов (Inditex, H&M, IKEA) приняла решение о замораживании своей работы до полного завершения военных действий», — пояснила она.

Эксперт прогнозирует в 2023 году продолжение тренда по оптимизации сетей с сокращением количества магазинов. «Ритейлеры сосредоточят свое внимание исключительно на доходных объектах и будут закрывать убыточные», — сказала Локтионова.

В целом, по ее словам, будет продолжаться рост вакантности в ТЦ, особенно в масштабных объектах регионального (на конец 2022 г. — 30,9%) и окружного (19,2%) форматов.

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