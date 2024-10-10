Ураган «Милтон» может стоить страхователям $100 млрд — аналитики Сегодня 18:30 — Мир

Ураган «Милтон» может стоить страхователям $100 млрд — аналитики

Ущерб, который принесет ураган «Милтон», может составить 100 миллиардов долларов, что можно сопоставить с последствиями урагана «Катрина» — самого разрушительного в истории США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, аналитики заявили, что ураган «Милтон» может привести к потерям в размере до 100 миллиардов долларов для мировой страховой отрасли, вызвав всплеск цен на перестрахование в 2025 году, что может привести к росту акций некоторых страховых компаний.

По оценкам аналитиков Morningstar DBRS, застрахованный ущерб от урагана «Милтон» может составить от 60 до 100 миллиардов долларов, если ураган напрямую обрушится на густонаселенный район Тампы.

Они добавили, что ущерб в размере 100 миллиардов долларов поставит «Милтон» в один ряд с ураганом «Катрина» в 2005 году, заявив, что потери, скорее всего, будут «существенными, но не катастрофическими».

Reuters напоминает, что ураган Катрина стал причиной наибольших потерь страховых фирм, которым пришлось выплачивать многомиллиардные компенсации. Второе место на сегодняшний день занимает ураган «Иэн», обрушившийся на Флориду в 2022 году и повлекший потери в размере около 60 миллиардов долларов.

По подсчетам аналитиков RBC, «Милтон» нанесет такой же ущерб, как и «Иэн», и они должны быть «вполне приемлемыми» для страхового сектора.

Аналитики Jefferies подсчитали, что в случае сильного урагана в одном из самых густонаселенных регионов Флориды застрахованный ущерб составит двузначное число в миллиардах долларов.

Аналитики S&P отметили, что масштаб ущерба «остается крайне неопределенным», но он может сравниться с 60 миллиардами долларов, нанесенным ураганом «Иэн» в 2022 году.

Ураган «Милтон» пронесся по центральной Флориде, оставив миллионы потребителей без электроэнергии, разрушив здания и вызвав смертоносные торнадо. Разрушающие ветры и шторм достигли и западного побережья Флориды, сообщает агентство Reuters.

Ураган «Милтон» ударил по западному побережью Флориды недалеко от города Сиеста-Ки в ночь на 10 октября, достигнув отметки 3 категории. Как позже сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами, впоследствии он ослаб до категории 1.

В городе на западном побережье зафиксировано несколько смертей в результате урагана. Разрушены дома и отключены электроснабжение почти у двух миллионов потребителей. Миллионам людей приказали срочно эвакуироваться.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что «Милтон» вызвал не менее 19 торнадо, нанесших ущерб многим округам, разрушив около 125 домов, большинство из которых были передвижными домами.

«В этот момент эвакуироваться уже слишком опасно, поэтому вам придется скрыться на месте и просто притаиться», — сказал ДеСантис, объявляя о приближении урагана.

Ураган уже привел к росту спроса на бензин в штате: около четверти заправочных станций распродали все запасы, что способствовало поддержанию цен на сырую нефть.

Діло По материалам:

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