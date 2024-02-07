Управляйте платными подписками в ПУМБ Online — Finance.ua

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Управляйте платными подписками в ПУМБ Online

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Управляйте платными подписками в ПУМБ Online
Управляйте платными подписками в ПУМБ Online
ПУМБ заботится о своих клиентах и делает все, чтобы сделать финансовую жизнь украинцев более удобной и комфортной. Сталкивались с ситуацией, когда вдруг выясняется, что ежемесячно с карты снимаются средства за доступ к сервису подписки, которым давно не пользуетесь? ПУМБ побеспокоился, чтобы клиенты банка больше не попадали в ловушку «забытых» подписок и запустил новый сервис — мониторинг и управление подписками в приложении ПУМБ Online.
Преимущества сервиса:
  • Никаких неожиданных списаний — вся информация о платных подписках на онлайн сервисы, приложения и другие услуги в одном приложении.
  • Управление подписками. Включайте и выключайте подписки в приложении.
Как настроить? Открыть приложение ПУМБ Online => Платежи => Подписки. Или детали карты-шестерня — Подписки.
Еще не клиент ПУМБ? Скачайте приложение ПУМБ Online и зарегистрируйтесь с помощью цифровых документов. Сервис доступен как в Украине, так и за границей. Регистрация возможна как с украинским, так и иностранным номером.
Планируйте финансы разумно — контролируйте свои расходы с ПУМБ Online!
По материалам:
ПУМБ
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