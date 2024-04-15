Управляемые авиабомбы: кто помогает рф производить смертоносное оружие, — расследование Trap Aggressor Сегодня 16:22

россия все чаще применяет фугасные авиационные бомбы (ФАБ) на прифронтовых территориях, таким образом минимизируя поражение собственных самолетов украинской ПВО.

Эти бомбы сыграли ключевую роль в захвате врагом Авдеевки: ими россияне полностью уничтожили этот населенный пункт. Также эти боеприпасы позволяют российской армии успешнее продвигаться в глубь украинских территорий.



Фугасные и кассетные бомбы, которые сегодня являются ключевой угрозой на линии фронта, наполнены иностранными компонентами.

Также россияне усовершенствовали ФАБы системами наведения «УМПК» с радиусом действия 40−60 км. Именно благодаря этой системе советские бомбы, которые раньше просто сбрасывали с самолетов, теперь стали управляемыми.

В настоящее время известно об использовании УМПК с ФАБ-250, ФАБ-500М-62, ФАБ-1500, РБК-500 и ракетно-бомбовом комплексе Гром-1Е.

Украинский медиапроект о санкциях Trap Aggressor поделился данными о производителях и западных компонентах этого вида вооружения.

АО «НПО «Базальт» — главное оборонное предприятие россии по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, Разработчиком и одним из производителей ФАБов и УМПК является— главное оборонное предприятие россии по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, входящее в корпорацию «Ростех». Директор НПО «Базальт» Николай Порхачев до полномасштабного вторжения возглавлял другое предприятие госкорпорации «Ростех» по производству боеприпасов «Ново-Вятка».

По данным The Guardian, в 2023 году «Базальт» производил 500 единиц УМПК в месяц.

По словам экспертов, ряд ключевых электронных элементов в управляемых бомбах были импортированы в россию через Китай, Таиланд и Турцию. Trap Aggressor получил уникальные сведения о начинке УМПК западными компонентами. К сожалению, россияне у многих из них затерли поверхность или залили ее лаком, чтобы исключить их идентификацию.

Кроме того, в изготовлении УМПК используются микросхемы драйвера RS-232 производства Sipex Corporation (США) и конвертеры протоколов RS-845/RS-422 производства Analog Devices (США).

В модуле также присутствует спутниковая навигационная система «Комета-M», производства АО «ВНИИР-Прогресс», входящей в группу компаний сербского пророссийского политика Ненада Поповича.

АО «ВНИИР-Прогресс» непосредственно импортирует основные компоненты для производства модулей «Комета-М».

По данным Trap Aggressor, в сентябре 2023 года компания импортировала из КНР и Турции программируемые вентильные матрицы Altera на общую сумму свыше $500 тыс. Поставщики — Xiefeng HK Intl Electronics LTD и Alfatrex Dis Ticaret Limited Sirketi. «ВНИИР-Прогресс» также импортировал из Индии продукцию Taoglas на $100 тыс. Поставщик — компания SI2 Microsystems Private Limited, недавно попавшая под санкции США и ЕС.

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