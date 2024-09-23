Управление госохраны накупило премиальных внедорожников Land Cruiser по 4 млн — Finance.ua

Управление госохраны накупило премиальных внедорожников Land Cruiser по 4 млн Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Управление госохраны накупило премиальных внедорожников Land Cruiser по 4 млн

Управление государственной охраны Украины 16 сентября заключило соглашение на приобретение четырех специализированных автомобилей на базе Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставить товар должен единственный участник открытых торгов ООО «ВиДи Автострада».

Об этом пишет издание «Наши деньги» со ссылкой на « Прозорро ».

Стоимость контракта составила 15,73 млн грн. До 25 декабря должны поставить четыре черных внедорожника 2024 года выпуска с дизельным двигателем объемом 3.3 л.

«Ленд-крузеры» должны иметь подогрев руля и сидений, звукопоглощающее стекло передней двери, ионизацию салона, подогрев лобового стекла и другие опции для комфорта водителя и пассажиров.

Дополнительное оборудование для автомобилей предусматривает металлическую защиту двигателя, защитную решетку в радиаторе, зимнюю резину, тонировку окон (кроме лобового) и дорожный набор автомобилиста. Специализированное оборудование — светодиодные фары в радиаторной решетке и под заднее стекло, сигнальные маяки, а также мощное громкоговорящее устройство с дистанционным светоуправлением.

3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser — это рекордная цена за любой легковой автомобиль в закупках в системе «Прозорро» в этом году. Ранее рекорд также принадлежал Управлению госохраны, оно в августе заказало три роскошных внедорожника Лексус по 3,27 млн ​​грн у ООО «ВиДи Элит».

ООО «ВиДи Автострада» входит в состав группы компаний «ВиДи Груп» Олега и Виталия Джуринских. За этот год с обществом подписаны контракты на 211,70 млн грн.

ГП «Агентство оборонных закупок» Минобороны в сентябре по результатам тендеров заключило соглашения на поставку 1300 дронов DJI Mavic разных модификаций на 162,69 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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