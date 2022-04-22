Упадут ли цены на видеокарты в 2022 году — Finance.ua

Упадут ли цены на видеокарты в 2022 году

Упадут ли цены на видеокарты в 2022 году

Цены на видеокарты неуклонно, хоть и не так быстро, как хотелось бы, снижаются начиная с лета 2021 года. В это время начался обвал курса Bitcoin, сейчас курс более-менее стабилен. Также стабилизировалась ситуация с коронавирусом в Европе и США, люди стали возвращаться в офисы, что не могло не отразиться на спросе.

С начала года на рынке США (самом большом для майнеров. — Ред.) цены упали в среднем на 20%. Сейчас розничные цены все еще выше рекомендованных производителями на 20-25%, но это уже не та разница, которая была год назад.

В марте 2021 года видеокарты продавались по ценам, вдвое выше рекомендованных.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что цены продолжат падение и далее, но в течение всего года. Резкого падения цен никто не предсказывает. Рынок сейчас стабилен и будет таким и в дальнейшем.

К тому же не стоит забывать о криптовалютах, очередная волна роста цен на криптовалюты может снова подтолкнуть цены вверх. Правда, этот фактор очень сложно предсказывать.

По исследованиям Кембриджского университета, расходы электроэнергии на майнинг по всему миру все еще растут, следовательно, спрос на видеокарты может снова возрасти.

Например, на майнинг только Bitcoin в 2021 году было потрачено 109 тераватт часов электроэнергии. Это примерно годовое потребление Нидерландов или Аргентины.

Но все же, наиболее вероятный сценарий — это снижение цен к рекомендованным производителями до конца 2022 года.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.