UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков — Finance.ua
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UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков

Финтех и Карты
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UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков
UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков
Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных денег по картам, выпущенным российскими банками.
Об этом сообщает «Медуза».
Теперь россияне смогут снять за границей за один день не более 50 тысяч юаней (приблизительно 507 тысяч рублей) или эквивалент в другой валюте, а за один год — не более 500 тысяч юаней.
«При необходимости снятия наличных денег в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — говорится в сообщениях российских банков.
Напомним, российский Сбербанк закрывает свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах под давлением санкционных ограничений, но российский бизнес продолжает преуспевать в этой стране.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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