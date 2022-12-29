UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков — Finance.ua

UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков Сегодня 16:02 — Финтех и Карты

UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков

Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных денег по картам, выпущенным российскими банками.

Об этом сообщает « Медуза ».

Теперь россияне смогут снять за границей за один день не более 50 тысяч юаней (приблизительно 507 тысяч рублей) или эквивалент в другой валюте, а за один год — не более 500 тысяч юаней.

«При необходимости снятия наличных денег в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — говорится в сообщениях российских банков.

Напомним, российский Сбербанк закрывает свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах под давлением санкционных ограничений, но российский бизнес продолжает преуспевать в этой стране.

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