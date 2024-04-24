Умные часы Amazfit получат обновление Zepp Health с искусственным интеллектом — Finance.ua

Умные часы Amazfit получат обновление Zepp Health с искусственным интеллектом
Zepp Health объявила о выпуске Zepp Flow — искусственного интеллекта для смарт-часов Amazfit.
Сервис Zepp Flow станет доступен на рынках США, Великобритании, Ирландии и Канады с 1 мая в рамках обновления Zepp OS 3.5, а также в 12 европейских странах, включая Францию и Германию, возможно, и Украину.
После успешного запуска на Balance другие модели, такие как Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon и Amazfit T-Rex Ultra, обновятся с 28 мая, а Amazfit Active — с 20 июня.
В дополнение к традиционным функциям, таким как ответы на запросы о тренировках и погоде, пользователи смогут воспользоваться бесплатным чатом, чтобы получать рекомендации по рецептам и даже шутки с использованием искусственного интеллекта.
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