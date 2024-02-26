Умер банкир Джейкоб Ротшильд — Finance.ua

Умер банкир Джейкоб Ротшильд Сегодня 15:10 — Мир

Умер банкир Джейкоб Ротшильд

Финансист и член семьи Ротшильдов, лорд Джейкоб Ротшильд, скончался в возрасте 87 лет. Состояние его семьи оценивается примерно в 825 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Independet пишет , что британский пэр начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, затем получил контроль над Rothschild Investment Trust, а в 1980 году вместе с сэром Марком Вайнбергом стал соучредителем тогда еще J Rothschild Assurance Group, ныне St James’s Place.

Согласно прошлогоднему Sunday Times Rich List, состояние семьи лорда Ротшильда оценивается примерно в 825 миллионов фунтов стерлингов, а на поддержку иудеев, образование и искусство они выделяют 66 миллионов фунтов стерлингов.

«Наш отец Джейкоб занимал ведущее место в жизни многих людей, был отличным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным поклонником благотворительности в Израиле и еврейской культуре, увлеченным защитником окружающей среды и очень любимым другом, отцом и дедушкой. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии, а позже будут организованы поминки в честь его жизни», — говорится в заявлении семьи.

В сообщении на сайте Х Фонд Ротшильдов и усадьбы Ваддесдон заявили, что «с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, мецената и культурного лидера. Его будет очень не хватать семье, коллегам и многочисленным друзьям».

Семья лорда Джейкоба

Лорд Ротшильд родился в Беркшире, получил образование в Итон-колледже, а затем изучал историю в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета.

До 2019 года он был председателем совета директоров RIT Capital Partners — одного из крупнейших инвестиционных трестов, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, а также занимал такие должности, как заместитель председателя совета директоров тогдашней телекомпании BSkyB, директор RHJ International, ныне известной как BHF Kleinwort Benson Group, и являлся членом Совета герцогства Корнуоллского при тогдашнем Принце Уэльском.

В сфере культуры он был председателем попечительского совета Национальной галереи и Председателем Фонда наследия Национальной лотереи. Известный меценат, он также снимался для многочисленных портретов, включая Люциана Фрейда и Дэвида Хокни.

Он также основал Windmill Hill Asset Management для управления семейным благотворительным портфелем и являлся председателем попечительского совета Благотворительного фонда The Rothschild Foundation.

Одним из его самых больших благотворительных вкладов стало поместье Ваддесдон в Бакингемшире. В 1988 году он передал управление им от имени национального треста своей кузине Дороти де Ротшильд.

Он был женат более 50 лет на умершей в 2019 году Серене, с которой у него четверо детей — Ханна, Бет, Эмили и Нат — и много внуков.

УНІАН По материалам:

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