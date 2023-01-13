Умеете ли вы инвестировать? Успейте пройти тест и получить вознаграждение — Finance.ua

Умеете ли вы инвестировать? Успейте пройти тест и получить вознаграждение Сегодня 10:40 — Личные финансы

Умеете ли вы инвестировать? Успейте пройти тест и получить вознаграждение

Друзья, накануне 2023 года Finance.ua вместе с Академией Минфин создали тест, который позволяет узнать, «Умеете ли вы инвестировать?» Более того! Все, кто проходит тест, становятся участниками розыгрыша трех курсов с бесплатным доступом к знаниям и урокам Академии.

Академия Минфин — это образовательная платформа, которая помогает разобраться в инвестиционных инструментах и повысить уровень финансовой грамотности. Итак, если вы мечтаете зарабатывать на инвестициях, хотите разбираться в том, что такое криптовалюта, IPO, опционы, ОВГЗ, или планируете прокачать свои скилы в этом направлении — проходите тест и выигрывайте!

Уже в понедельник, 16 января, станут известны победители.

Осталось всего три дня, так что не упускайте возможность:

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