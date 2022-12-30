Умеете ли вы инвестировать? (тест) — Finance.ua
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Умеете ли вы инвестировать? (тест)

Личные финансы
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Умеете ли вы инвестировать? (тест)
Умеете ли вы инвестировать? (тест)
Инвестор — как много в этом слове... На первый взгляд, быть инвестором достаточно просто. Кто-то скажет, что легко стал бы инвестором, если бы у него (или у нее) был капитал для старта. Но все ли так элементарно?

Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно часть инвесторов не только получают доходы, но и теряют свои средства. Некоторые и вовсе банкротятся. Особенно непросто оставаться инвестором в современных реалиях Украины. Поэтому накануне 2023 года портал Finance.ua вместе с друзьями из Академии Минфин решил создать для вас небольшой тест, который поможет понять Умеете ли вы инвестировать?
Для тех, кто ответит правильно на несложные вопросы теста и захочет дальше улучшать свои навыки в инвестировании — мы также разыграем 3 курса с бесплатным доступом к знаниям и урокам Академии Минфин. Проходите тест по ссылке ниже, и побеждайте!

Испытать свои силы!

По материалам:
Finance.ua
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