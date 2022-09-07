«Укрзализныця» запустит «пилотные» вагоны с новыми стандартами качества — Finance.ua

«Укрзализныця» запустит «пилотные» вагоны с новыми стандартами качества
«Укрзализныця» запустит «пилотные» поезда с новыми стандартами качества обслуживания пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.
«Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах „Укрзализныци“», — говорится в сообщении.
Так, в рамках «пилота» на первых двух поездах будут тестироваться:
- моющие средства для внутренней мойки вагонов;
- вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в автоматических дозаторах;
- более удобные держатели для туалетной бумаги и новая бумага;
- накладки на унитазы в туалетах;
- дозаторы бумажных полотенец.
Также пассажирам предложат гигиенические наборы с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета, отмечают в пресс-службе.
«Пилотные» вагоны получат рейсы № 75/76 «Кривой Рог — Киев» и «Поезд к победе» (до 13.09.2022 курсирует на маршруте № 31/32 «Запорожье — Львов»).
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