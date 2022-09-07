«Укрзализныця» запустит «пилотные» вагоны с новыми стандартами качества — Finance.ua

«Укрзализныця» запустит «пилотные» вагоны с новыми стандартами качества Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запустит «пилотные» поезда с новыми стандартами качества обслуживания пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram

«Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах „Укрзализныци“», — говорится в сообщении.

Так, в рамках «пилота» на первых двух поездах будут тестироваться:

моющие средства для внутренней мойки вагонов;

вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в автоматических дозаторах;

более удобные держатели для туалетной бумаги и новая бумага;

накладки на унитазы в туалетах;

дозаторы бумажных полотенец.

Также пассажирам предложат гигиенические наборы с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета, отмечают в пресс-службе.

«Пилотные» вагоны получат рейсы № 75/76 «Кривой Рог — Киев» и «Поезд к победе» (до 13.09.2022 курсирует на маршруте № 31/32 «Запорожье — Львов»).

УНІАН По материалам:

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