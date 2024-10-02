«Укрзализныця» запустила сайт для ветеранов — Finance.ua

«Укрзализныця» запустила сайт для ветеранов
Укрзализныця запустила сайт для ветеранов на железной дороге. На сайте собрана вся информация, которая понадобится для успешного трудоустройства и адаптации граждан в Укрзализныце после армии.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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На новом ресурсе представлены:
- ветеранская политика компании;
- пошаговый путь возвращения ветеранов к работе;
- программы поддержки;
- полезные ресурсы для лечения и реабилитации
Путь ветерана:
«В ветеранской политике мы четко прописали все определения и действия, которые должны придерживаться HR-специалисты при возвращении и принятии ветеранов на работу. Мы сопровождаем ветеранов на каждом этапе этого процесса, помогая им освоиться в рабочей среде, адаптировать рабочее место и даже сменить работу из-за ранения. Также создана карта „Путь ветерана“, содержащая пошаговые инструкции основных действий для воинов-железнодорожников, начиная с момента военной службы и до возвращения в гражданскую жизнь», — сказано в сообщении.
В Укрзализныце предусмотрена комплексная поддержка, охватывающая следующие гарантии и льготы:
- сохранение выплаты среднего заработка (но не более размера двух минимальных заработных плат, установленных в Украине на дату расчета);
- финансовая помощь:
- в случае ранения — 30 тысяч гривен;
- в случае — 100 тысяч гривен и ежегодное пособие детям до совершеннолетия;
- корпоративная система медицинского обслуживания «Больничная касса», покрывающая расходы железнодорожников на лечение. Снимаемые с заработной платы членские взносы на 100% компенсируются Укрзализныцей. Есть специальная программа для военных.
Напомним, в скором времени в украинских громадах появятся должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн. Подготовить и трудоустроить планируют до 11 300 специалистов по сопровождению по всей Украине, на первом этапе — до 3000 человек.
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