Укрзализныця запустила бесконтактную оплату проезда на 17 станциях Киевской городской электрички — Finance.ua
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Укрзализныця запустила бесконтактную оплату проезда на 17 станциях Киевской городской электрички

Фондовый рынок
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АО «Укрзализныця» совместно с городскими властями Киева запустила бесконтактную оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Валидаторы с функцией бесконтактной оплаты установлены на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, и Вышгородская.
Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору. Чтобы подтвердить осуществление оплаты — нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые в ближайшие недели постепенно появятся у всех кассиров.
Также пассажиры Киевской кольцевой электрички могут удобно покупать билеты в чат-ботах Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.
По материалам:
Економічна Правда
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