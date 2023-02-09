«Укрзализныця» запускает новый поезд из Сумской области — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает новый поезд из Сумской области

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«Укрзализныця» назначает поезд № 769/770 Хутор-Михайловский (Сумская обл.) — Киев — Тернополь.
Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Поезд будет отправляться из Хутор-Михайловского с 10 февраля в 16:34 по пятницам и воскресеньям, прибывать в Киев в 21:52, а в Тернополь — в 06:15.
В обратном направлении, из Тернополя, поезд будет следовать только до столицы, будет отправляться с 11 февраля по понедельникам и субботам в 07:06 и прибывать в Киев в 14:44.
Поезд сообщением Киев — Хутор-Михайловский будет курсировать с 12 февраля ежедневно, кроме понедельников и суббот. Отправка из Киева — в 10:16, прибытие в Хутор-Михайловский — в 15:55. Отправление из Хутор-Михайловского — с 14 февраля по вторникам, средам и четвергам в 16:34, прибытие в Киев — в 21:52.
Отмечается, что этот поезд предоставит жителям Сумской области сообщение с Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областями.
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По материалам:
УНІАН
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