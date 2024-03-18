«Укрзализныця» закрыла движение для поезда Киев — Каменец-Подольский: в чем причина Сегодня 10:37

Поезд «Укрзализныци» № 139/140 Киев — Каменец-Подольский из-за проседания земельного полотна между станциями Негин — Гуменцы будет следовать только до Негина.

«В связи с деформацией земельного полотна на перегоне Негин — Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда № 139/140 Киев — Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)», — говорится в сообщении «Укрзализныци».

Там отметили, что конечной станцией для этого рейса вынужденно будет Негин, в который поезд должен прибыть в 8:12.

«О ходе ремонтных работ мы будем извещать дополнительно, просим прощения за изменения в маршруте из-за форсмажорных обстоятельств», — добавили в «Укрзализныце».

УНІАН По материалам:

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