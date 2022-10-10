Укрзализныця ввела дополнительный поезд из Запорожья в Киев — Finance.ua

Укрзализныця ввела дополнительный поезд из Запорожья в Киев
Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Запорожья в Киев в связи с повышенным пассажирским спросом.
Об этом 10 октября сообщила пресс-служба компании.
«Укрзализныця оперативно реагирует на повышенный пассажирский спрос из Запорожья и назначает дополнительный поезд № 272 Запорожье — Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов в поезд № 750 Запорожье — Киев — Ивано-Франковск», — сказано в сообщении.
Пригородные поезда на Львовщине, Конотопском регионе и Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.
Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до Самойловки.
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