Укрзализныця впервые заключила соглашение с французским производителем рельсов — Finance.ua
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Укрзализныця впервые заключила соглашение с французским производителем рельсов

Фондовый рынок
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АО «Укрзализныця» впервые подписало прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.
Об этом сообщил член правления компании Орест Логунов в Facebook.
Он отметил, что соглашение было проведено при поддержке профильных министерств, президентов и правительств обеих стран.
«Доверие европейских (таких как Saarstahl) и глобальных производителей (таких как ExonMobil) обеспечиваем прозрачными прямыми контрактами, большими объемами закупок, выполнением обязательств несмотря даже на военные риски», — подчеркнул член правления.
Как отмечает пресс-служба Кабинета Министров, соглашение с правительством Франции по поставкам рельсов для «Укрзализныци» производства французской компании Saarstahl на сумму до 37,6 млн евро было заключено в Париже накануне.
По материалам:
Економічна Правда
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