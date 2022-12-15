Укрзализныця впервые заключила соглашение с французским производителем рельсов — Finance.ua

Укрзализныця впервые заключила соглашение с французским производителем рельсов Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» впервые подписало прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.

Об этом сообщил член правления компании Орест Логунов в Facebook

Он отметил, что соглашение было проведено при поддержке профильных министерств, президентов и правительств обеих стран.

«Доверие европейских (таких как Saarstahl) и глобальных производителей (таких как ExonMobil) обеспечиваем прозрачными прямыми контрактами, большими объемами закупок, выполнением обязательств несмотря даже на военные риски», — подчеркнул член правления.

Как отмечает пресс-служба Кабинета Министров, соглашение с правительством Франции по поставкам рельсов для «Укрзализныци» производства французской компании Saarstahl на сумму до 37,6 млн евро было заключено в Париже накануне.

Економічна Правда По материалам:

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