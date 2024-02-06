«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express — Finance.ua

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express
Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», скоро запустят второй пригородный маршрут системы Dnipro City Express.
Маршрут
Вскоре к работе становится модернизирован ЭПЛ2Т — электропоезд производства 2006 г. (Лугансктепловоз).
Это уже третий электропоезд постоянного тока для нужд Приднепровской железной дороги, который в начале 2024 модернизировали на мощностях Укрзализныци.
Опции в электропоезде
Поезд имеет пандусы, места для проезда людей с инвалидностью, инклюзивные туалеты, навигацию шрифтом Брайля, крепления и локации для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.⠀
«Вскоре ЭПЛ2Т вместе с напарником, таким же электропоездом, положит начало „фазе 2“ проекта Днепр Сити Экспресс, соединяя Днепр и Синельниково ежедневными тактовыми рейсами», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- Ранее «Укрзализныця» выпустила на маршрут первую модернизированную в Украине электричку «ЭПЛ9Т». Электропоезд может вместить 964 пассажира и разгоняется до 120 км/ч.
- Это уже 14 электричка, обновленная в 2022 году. Раньше это делали в Литве. Электричке 18 лет, ее в 2004 году выпустил завод «Лугансктепловоз».
- Там есть инклюзивные туалеты с пеленальными столиками, места для людей с инвалидностью, системы видеонаблюдения, а также пандусы в каждом главном вагоне поезда.
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