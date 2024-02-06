«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express — Finance.ua

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», скоро запустят второй пригородный маршрут системы Dnipro City Express.

Маршрут

Вскоре к работе становится модернизирован ЭПЛ2Т — электропоезд производства 2006 г. (Лугансктепловоз).

Это уже третий электропоезд постоянного тока для нужд Приднепровской железной дороги, который в начале 2024 модернизировали на мощностях Укрзализныци.

Опции в электропоезде

Поезд имеет пандусы, места для проезда людей с инвалидностью, инклюзивные туалеты, навигацию шрифтом Брайля, крепления и локации для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.⠀

«Вскоре ЭПЛ2Т вместе с напарником, таким же электропоездом, положит начало „фазе 2“ проекта Днепр Сити Экспресс, соединяя Днепр и Синельниково ежедневными тактовыми рейсами», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Ранее «Укрзализныця» выпустила на маршрут первую модернизированную в Украине электричку «ЭПЛ9Т». Электропоезд может вместить 964 пассажира и разгоняется до 120 км/ч.

Это уже 14 электричка, обновленная в 2022 году. Раньше это делали в Литве. Электричке 18 лет, ее в 2004 году выпустил завод «Лугансктепловоз».

Там есть инклюзивные туалеты с пеленальными столиками, места для людей с инвалидностью, системы видеонаблюдения, а также пандусы в каждом главном вагоне поезда.

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