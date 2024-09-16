«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения — Finance.ua

«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения Сегодня 10:11 — Личные финансы

«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения

Утром в понедельник 16 сентября из-за наводнения в Европе рейс Вена — Киев будет курсировать как Будапешт — Киев, а рейс Прага — Чоп задерживается на несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника:

Рейс Вена — Киев — Вена сегодня курсирует как Будапешт — Киев — Будапешт.

Рейс Чоп — Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.

Рейсы Прага — Перемышль — Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать на автобусах.

Рейс Прага — Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа до расписания. Из Чопа — по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за непогоды, принимают на другие рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места.

А пик непогоды в Австрии ожидается сегодня и завтра, поэтому вокзалы и метро будут частично закрыты. Пассажиров с билетами в Вене просят обращаться в информационно-сервисные пункты за бесплатным поселением и питанием на этот период.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.