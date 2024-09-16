«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения — Finance.ua
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«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения

Личные финансы
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«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения
«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения
Утром в понедельник 16 сентября из-за наводнения в Европе рейс Вена — Киев будет курсировать как Будапешт — Киев, а рейс Прага — Чоп задерживается на несколько часов.
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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Ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника:
  • Рейс Вена — Киев — Вена сегодня курсирует как Будапешт — Киев — Будапешт.
  • Рейс Чоп — Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.
  • Рейсы Прага — Перемышль — Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать на автобусах.
  • Рейс Прага — Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа до расписания. Из Чопа — по графику.
Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.
Пассажиров, не успевших на свои рейсы из-за непогоды, принимают на другие рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места.
А пик непогоды в Австрии ожидается сегодня и завтра, поэтому вокзалы и метро будут частично закрыты. Пассажиров с билетами в Вене просят обращаться в информационно-сервисные пункты за бесплатным поселением и питанием на этот период.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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